Испания: 155 человек пострадали в результате столкновения поездов

Испания: 155 человек пострадали в результате столкновения поездовКомментарии
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По меньшей мере 155 человек пострадали в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии. Трое из получивших травмы были доставлены в больницу.
Инцидент произошел около 8 утра в среду неподалеку от Барселоны, на станции Монкада-и-Решак. Один из составов, который направлялся в столицу Каталонии, въехал в хвост другого, стоявшего у платформы поезда.
Очевидцы рассказывают, что некоторые пассажиры были в крови. У одного из пострадавших сломана лодыжка, у другого — сломан нос.
На место прибыли 18 машин спасателей. К настоящему моменту все пассажиры поездов эвакуированы.
Движение по железнодорожной линии остановлено.
Информации о причинах аварии пока нет, полиция начала расследование.