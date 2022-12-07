Испания: 155 человек пострадали в результате столкновения поездов

По меньшей мере 155 человек пострадали в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии. Трое из получивших травмы были доставлены в больницу.

Инцидент произошел около 8 утра в среду неподалеку от Барселоны, на станции Монкада-и-Решак. Один из составов, который направлялся в столицу Каталонии, въехал в хвост другого, стоявшего у платформы поезда.

Очевидцы рассказывают, что некоторые пассажиры были в крови. У одного из пострадавших сломана лодыжка, у другого — сломан нос.

На место прибыли 18 машин спасателей. К настоящему моменту все пассажиры поездов эвакуированы.

Движение по железнодорожной линии остановлено.

Информации о причинах аварии пока нет, полиция начала расследование.