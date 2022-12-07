Суд в Аргентине приговорил вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер к шести годам тюрьмы

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер приговорена Федеральным судом страны к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Согласно судебному решению, ей также пожизненно запрещено занимать государственные должности.

Киршнер подозревали в мошенничестве и преступном сговоре при организации инфраструктурных работ в провинции Санта-Крус. По версии обвинения, правительство Аргентины под давлением Киршнер заключало контракты с компаниями бизнесмена Ласаро Баеса, который передавал деньги ей и ее мужу. Ранее Баэс был также приговорен судом к шести годам лишения свободы. Прокуратура требовала для Киршнер 12 лет тюрьмы.

В данный момент она обладает иммунитетом, так как совмещает посты вице-президента и главы сената, поэтому не будет заключена под стражу.

Киршнер вину не признает и будет подавать апелляцию.

По ее словам, она стала жертвой политического преследования.

"В ходе судебного процесса не было доказано, что ни одно из утверждений. Всё о чем, говорили прокуроры в своем истерическом заявлении, это ложь. Это параллельное государство и мафия! Судебная мафия!" - заявила вице-президент.

Кристина Киршнер занимала пост президента Аргентины два срока подряд с 2007-го по 2015 год. Ее супруг Нестор Киршнер руководил страной с 2003-го по 2007-й.