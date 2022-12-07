Германия: масштабная спецоперация против "рейхсбюргеров"

Немецкие спецслужбы провели масштабную операцию, в ходе которой задержаны 25 подозреваемых в подготовке государственного переворота.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман сообщил, что по имеющимся данным, на конституционные органы власти планировалось вооруженное нападение.

В операции были задействованы около трех тысяч полицейских. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах.

Сообщается, что среди задержанных есть и гражданка России.

"Рейхсбюргеры" считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, не признают ФРГ и считают себя гражданами "Германского рейха". Движение появилось в 1980-е. К 2020 году в Германии насчитывалось около 19 тысяч его сторонников.

Подробности проведенной немецкими спецслужбами операции в материале Euronews "Волна арестов подозреваемых в госперевороте в Германии".