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Япония

Японские футбольные фанаты встретили "Синих самураев" в Токио

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 Yulia Gritsay
Фанаты с гордостью встречают сборную Японии по футболу в Токио. 7 декабря 2022.
Фанаты с гордостью встречают сборную Японии по футболу в Токио. 7 декабря 2022.   -   Авторское право  Shuji Kajiyama/AP Photo

Сотни японских болельщиков собрались в международном аэропорту Токио, чтобы встретить игроков сборной Японии по футболу и их тренера Хадзиме Мориясу.

"Синие самураи" вернулись с чемпионата мира в Катаре, по пенальти проиграв сборной Хорватии со счетом 1:3 и таким образом лишившись места в четвертьфинале.

Тем не менее почти весь матч обе команды держались на равных. Японские фанаты рассказали журналистам, что гордятся успехами сборной, даже несмотря на её проигрыш.