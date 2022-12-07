Японские футбольные фанаты встретили "Синих самураев" в Токио

Сотни японских болельщиков собрались в международном аэропорту Токио, чтобы встретить игроков сборной Японии по футболу и их тренера Хадзиме Мориясу.

"Синие самураи" вернулись с чемпионата мира в Катаре, по пенальти проиграв сборной Хорватии со счетом 1:3 и таким образом лишившись места в четвертьфинале.

Тем не менее почти весь матч обе команды держались на равных. Японские фанаты рассказали журналистам, что гордятся успехами сборной, даже несмотря на её проигрыш.