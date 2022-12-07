Волна арестов подозреваемых в госперевороте в Германии

Тысячи полицейских в Германии рано утром в среду, 7 декабря, провели серию рейдов против ультраправых экстремистов, которые, как утверждается, стремятся свергнуть государственный строй насильственным путём.

Федеральная прокуратура Германии заявила, что около 3000 полицейских провели обыски по 130 адресам в 11 областях страны (всего в ФРГ 16 "земель"). Обыски и аресты направлены против членов так называемого движения "Граждане рейха", некоторые из которых отвергают послевоенную конституцию Германии и призывают к насильственному свержению правительства.

Прокуратура заявила, что 22 гражданина Германии были задержаны по подозрению в "участии в террористической организации". Еще три человека, включая гражданина России, подозреваются в поддержке этой организации, говорится в коммюнике.

Еженедельник Der Spiegel сообщил, что обыски проводились, в частности, в казармах немецкого подразделения специального назначения KSK (Kommando Spezialkräfte) в юго-западном городе Кальв (округа Карлсруэ). Это подразделение в прошлом подвергалось пристальным проверкам в связи с предполагаемым участием некоторых солдат в ультраправых движениях.

Федеральные прокуроры отказались подтвердить или опровергнуть факт обыска казармы.

Наряду с задержаниями в Германии, прокуроры сообщили, что один человек был задержан в австрийском городе Китцбюэль, а другой - в итальянском городе Перуджа.

По словам прокуроров, подозреваемые главари обвиняются в том, что в прошлом году создали "террористическую организацию с целью свергнуть существующий государственный строй в Германии и сменить его на свою собственную форму государственного устройства, которая уже находилась в процессе формирования".

Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемые знали, что их цель может быть достигнута только военными средствами, с помощью силы.

Они, как утверждается, верили в "целый набор теорий заговора", которыми активно пользовались "так называемые "Граждане Рейха", в том числе, в идеологию QAnon (кью-анон)", говорится в заявлении прокуроров.

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Задержанных проверяют на связи с Россией, как сообщает издание Zeit, поскольку среди них есть гражданка РФ. Структура организации заговорщиков, как считает следствие, делилась на политическое крыло, так называемый "Совет", и военное крыло, которое должно было осуществить в стране вооруженный переворот.

Как утверждается, заговорщиков собирались отключить электричество на территории всей страны. У некоторых из них даже был обнаружен подготовленный арсенал оружия. Как выяснила немецкая полиция, подозреваемые связывались с российскими представителями, но не получили от них поддержки. Как сообщает прокуратура, задержанные хотели провести переговоры с рядом государств и создать "временное военное правительство". С какими именно странами они хотели вести переговоры, не уточняется.