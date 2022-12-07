Британские пожарные грозят присоединиться к массовой забастовке

Сотни британских пожарных провели в Лондоне акцию протеста с требованием повышения зарплат.

Они присоединятся к растущей волне забастовок, охватывающих все больше сфер деятельности — от медсестер, учителей и адвокатов до железнодорожников, работников доков и почты.

Инфляция в Великобритании ускорилась в октябре до 41-летнего максимума, превысив 11% из-за непомерно высоких счетов за энергию и цен на продукты питания, что привело к требованию работниками частного и государственного секторов повысить оплату их труда, на что правительство пока не готово пойти.