Птичий грипп в Европе

На фоне всплеска случаев птичьего гриппа правительства по всей Европе готовятся принять дальнейшие меры для сдерживания потенциально опасной эпидемии. В нескольких странах уже забиты миллионы сельскохозяйственных птиц, а в некоторых местах действуют и другие меры, включая содержание домашних пернатых в закрытых помещениях. Производители размышляют над тем, как минимизировать убытки:

Этьен Бланшар, фермер (Франция):

«Мы смотрим на ферму и под другим углом, говорим себе: "А не разнообразить ли нам производство, чтобы обезопасить ферму?" Этим мы сейчас и занимаемся. Рассматриваем новые проекты».

В последние месяцы число вспышек резко возросло, особенно пострадали Франция и Германия. Вирус сохранялся в течение лета и, как ожидается, достигнет новых пиков зимой.

Из-за выбраковки и других ограничений, применяемых в производстве, есть опасения по поводу поставок к праздникам продуктов из птицы, включая фуа-гра и рождественских индеек.

Вирус обычно передается от диких птиц сельскохозяйственным, где он может быстро распространяться в тесных загонах.

С минувшей пятницы Берлинский зоопарк остаётся закрытым посетителей после того, как у одной из его водоплавающих птиц тест на птичий грипп дал положительный результат. Речь идёт об умершем хамеркопе - болотной птице средних размеров. Смотрители установили карантин и работают над отделением оставшихся популяций птиц, чтобы предотвратить распространение болезни.

Случаи птичьего гриппа зарегистрированы и в других зоопарках Германии, в том числе в Грайфсвальде, Карлсруэ, Ростоке и Гейдельберге.