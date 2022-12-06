Владимир Зеленский: "Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше"

В результате атаки беспилотника в районе аэродрома в Курской области России загорелся нефтенакопитель. Этот российский регион граничит с Сумской областью Украины.

"Курск-Восточный" используется как военными, так и гражданскими самолётами.

_"Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток._Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах", - сказал в записанном видеообращении губернатор Курской области Роман Старовойт.

Курский аэродром стал третьим пострадавшим за последние двое суток. Ранее Минообороны РФ сообщило о "попытках" удара двух украинских беспилотников по авиабазам в Саратовской и Рязанской областях. В Киеве сообщения о нанесении ударов не подтвердили и не опровергли.

Зеленский в день ВСУ посетил Донбасс

Шестого декабря в Украине отмечается День ВСУ. Президент страны Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где встретился с военнослужащими, которые противостоят российской армии.

"Сегодня мы в Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше. Но есть то, что остается неизменным, устойчивым, стальным: ваша отвага, выдержка воля, а значит – наша свобода", - сказал Зеленский в видеообращении на въезде в Славянск, который был освобожден ВСУ от российской оккупации летом этого года.

В 50 километрах от Славянска продолжаются бои. Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российской армии в районе Бахмута. Стороны несут серьезные потери. Сообщается, что во вторник Киев и Москва провели очередной обмен пленными.