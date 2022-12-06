Россия выпустила по Украине более 70 ракет

Более 70 ракет выпустила Россия в ходе очередного, восьмого по счету, массированного удара по Украине.

По словам Владимира Зеленского, большинство снарядов удалось перехватить, несмотря на то, что Москва заявляет, что поразила все 17 целей. Украинский президент сообщил о четырех погибших в результате обстрела.

Каждая сбитая российская ракета — это конкретное доказательство того, что террор можно победить. Но, к сожалению, мы все еще не можем обеспечить полную безопасность нашего неба - было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. На данный момент известно о четырех погибших в результате российских ударов сегодня. Мои соболезнования их родным и близким Владимир Зеленский президент Украины

Из-за повреждения энергообъектов по всей стране введены аварийные отключения света, в некоторых районах прекращена подача воды.

UA/ENG Сьогодні відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними... Posted by НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo on Monday, December 5, 2022

По информации СМИ, одна из российских ракет упала на территории Молдавии, в стране также наблюдаются перебои с электричеством.

Андрей, житель Львова:

— Невозможно привыкнуть к чему-то подобному, но, конечно, можно приспособиться. Люди могут приспособиться ко всему. У нас есть фонарики и внешние аккумуляторы - все, что нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации.

В то же время Минобороны России обвиняет Киев в атаке беспилотниками на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате погибли 3 военнослужащих, четверо ранены.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу нашей Дальней авиации, в понедельник, 5 декабря, около 15.00 часов по московскому времени по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования Игорь Конашенков представитель Минобороны РФ

Из-за постоянных российских обстрелов с оккупированного левого берега Днепра все больше жителей Херсона покидают город. Для них организованы эвакуационные поезда в более безопасные районы.

Коммунальная ситуация в освобожденном городе на линии фронта остается тяжелой — подача электричества и воды все еще затруднена.