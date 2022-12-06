Малый бизнес в прифронтовых городах Украины: "Выжить самим, помочь другим"

Владельцы небольших частных предприятий в прифронтовых городах Украины, несмотря на серьезные потери из-за войны, стараются сохранить бизнес и помогают местным общинам хоть немного изменить жестокую реальность в лучшую сторону.

Среди них - мастера студии керамики в Николаеве Анна и Катерина. В начале полномасштабного вторжения России в Украину они приостановила работу, но затем вновь открыла свои двери – с новыми идеями.

Мастера николаевской студии керамики Анна и Катерина Euronews

"Мы решили понемногу выходить из состояния, когда каждый день ждешь окончания войны. И снова открылись", - сказала в беседе с Euronews Катерина.

Девушки стали проводить мастер-классы для детей в обмен на пожертвования в любом размере.

"Из Николаева многие уехали... но к нам стали приходить дети из соседних домов. Они отвлекались от того, что идет война, и мы тоже. Работа с детьми приносит спокойствие и помогает хотя бы ненадолго забыть о происходящем вокруг", - рассказывает Анна.

Одна из посетительниц студии, девочка школьного возраста, показывает корреспонденту Euronews сделанную своими руками керамическую кружку-кошку. Ее мама говорит, что очень довольна, потому что дочь может общаться здесь с другими детьми.

Мастерские испытывают сложности с поставками материалов для работы, часть из них поступала из восточных районов Украины, где сейчас идут тяжелые бои. Но студии удается держать свои двери открытыми каждый день как для детей, так и для взрослых.

Несколько предприятий и складов в этом районе на окраине Николаева были разрушены в результате российского авиаудара. Офис и производственные помещения производителя детских игровых площадок и другой инфраструктуры для города превратились в руины, уцелела лишь небольшая часть.

Последствия российского авиаудара. Бизнес приходится строить фактически "с нуля" Euronews

Потеряв то, над чем они работали десятилетиями, владельцы бизнеса нашли в себе силы начать с чистого листа, новый бизнес с учетом суровой реальности окружающей жизни.

"Оборудование, которое смогли раскопать, мы сейчас запускаем: хотим делать домики для переселенцев, для тех кто потерял жильё", - рассказывает предприниматель Юрий Горобец.

Подобные проекты могут реализовываться уже сейчас, поскольку в селах вокруг Николаева и Херсона, недавно освобожденных от российской оккупации, много разрушенных зданий. Семьи, которые когда-то жили там, разбросаны по всей стране. Они надеются однажды вернуться в родные края.