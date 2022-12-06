В Чёрном море могли погибнуть до трети дельфинов

Черноморские дельфины оказались в числе жертв российского вторжения в Украину. С конца февраля на побережье страны находят сотни мёртвых млекопитающих. По самым мрачным оценкам морских биологов, уже могли погибнуть около трети дельфинов из 250-тысячной черноморской популяции.

Иван Русев, морской биолог:

"В целом, по нашим оценкам, погибло около 50 тысяч дельфинов как минимум, как максимум — 100 тысяч".

Среди главных причин учёные называют боевые действия на море: шумы, взрывы, а также активное использование гидролокаторов кораблями и подводными лодками.

Иван Русев, морской биолог:

"Сонары поражали акустическую систему дельфинов, и дельфин становился как бы слепым. Он не мог ориентироваться в пространстве, не мог ловить себе рыбу, и потому с каждым днём он терял вес, его иммунная система слабела".

Сейчас украинские учёные собирают доказательства того, что называют экоцидом: они не исключают, что гибель дельфинов станет одним из пунктов обвинения в адрес России. Также биологи надеются после войны организовать масштабный морской заповедник: по их словам, для восстановления уже понесённых потерь черноморским дельфинам может понадобиться более 30 лет.