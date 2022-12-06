Саммит в Тиране: каковы перспективы вступления балканских стран в ЕС?

В Тиране, где проходит саммит Евросоюза и Балканских стран, обсуждаются перспективы вступления в ЕС региональных кандидатов, Сербии, Сев.Македонии, Черногории и Албании. Кроме того в ЕС стремятся Босния и частично признанное Косово.

Среди стран кандидатов, активно ведущих переговоры с Брюсселем о вступлении в блок - бывшие республики Югославии - Сербия, Черногория и Северная Македония, а также Албания.

Кроме того в статусе кандидатов на вступление в ЕС числятся Молдова и Украина. Решение по шагам, которые государство должно предпринять на пути к членству в ЕС, в отношении Украины должно быть принято в конце 2022 года. С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, страна проходит все этапы на пути к полноправному членству в ЕС в ускоренной процедуре.

В списке потенциальных кандидатов на вступление в европейский блок сегодня находятся также балканская республика Босния и Герцеговина (с октября 2022) и Грузия (с марта 2022). Программы евроинтеграции и приведения законодательства в соответствие с европейскими нормами ведутся в Грузии уже не один десяток лет.

Желание вступить в ЕС выразило также, ещё в 2016 году, руководство частично признанного Косова. : декабря стало известно, что Косово подаст заявку на вступление в ЕС до конца 2022 года.

Переговоры с одной страной-кандидатом в Евросоюз уже несколько лет заморожены: Турция, ранее активно стремившаяся в блок, сегодня с трудом находит общий язык с европейскими соседями. Основные претензии блока сосредоточены в области прав человека и развития демократических институтов власти. Напряжённость добавляют нерешённость курдского вопроса и тесные экономические связи Турции с Россией.