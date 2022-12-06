Иран без полиции нравов: ветер перемен или заблуждение?

На улицах Тегерана все больше женщин с непокрытыми головами. Создается впечатление, что контроль за соблюдением строгого дресс-кода действительно был ослаблен.

В минувшие выходные власти объявили об упразднении полиции нравов, созданной в 2006 году для "распространения культуры приличия и ношения хиджаба".

Иранские женщины надеются, что это тот самый ветер перемен для них.

— Для меня полиция нравов никогда не имела никакого значения, я надеюсь, что теперь она действительно будет упразднена.

— Без полиции нравов на улицах стало намного лучше. Вы видите больше женщин, которые ходят без хиджаба. Кажется, теперь они могут решать сами. Я думаю, это прогресс.

— Мы выступаем за отмену полиции нравов, потому что она была создана только для того, чтобы ограничивать нас.

Даже если решение властей воплотится в жизнь, скорее всего, это ничего не изменит в политике Ирана в отношении головных платков.

Активисты говорят, что министерство внутренних дел просто изменит тактику ее применения.