Германия: инициатора и волонтера GoBanyo наградили орденом "За заслуги"

Умыться, почистить зубы и принять теплый душ. Казалось бы все это в порядке вещей, но не для бездомных. Доминик Боль, который сам одно время жил на улице, слишком хорошо это знает.

Доминик - один из соавторов инициативы GoBanyo — автобуса с душевой кабиной для людей без крыши над головой. С 2019 года этот автобус колесит по улицам Гамбурга.

Доминик Боль, инициатор GoBanyo: "Идея родилась на улице, когда я сам был бездомным. Я понял, что самая сложная проблема, которую надо решать, это как помыться. Я написал такое предложение: "Я так долго был грязным, что думал, я сам по себе грязь". Я не хотел, чтобы кто-то испытывал подобное чувство".

В День волонтера президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер наградил Доминика Боля и еще 15 других граждан орденом за заслуги.

Автобус с душем курсирует по Гамбургу пять раз в неделю. Сервис востребован: им воспользовались вот уже более 19-ти тысяч раз.

Бездомным здесь не только предоставляют туалетные принадлежности, но и чистое нижнее белье. Доступна и теплая одежда, что важно в холодные дни. Сам Боль говорит, что волонтерство для него стало очень важным в жизни занятием.