Дзядко: "Дождь" продолжит вещание на YouTube"

Служба государственной безопасности Латвии обратилась к министру внутренних дел страны с предложением внести бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева в список лиц, которым запрещен въезд в республику.

Управление по делам гражданства и миграции оценивает наличие правовых оснований для аннулирования выданных виз с правом на трудоустройство для сотрудников "Дождя", сообщает латвийский информационный портал Delfi.

Из-за высказываний Коростелева в прямом эфире телеканал получил третье предупреждение и был лишен лицензии на вещание.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко пообещал, что канал продолжит вещание на Ютубе, добавив, что решение об отзыве лицензии "не имеет ничего общего со здравым смыслом".

Сожаление по поводу отзыва лицензии у "Дождя" выразил Михаил Ходорковский, поддержали коллег сотрудники других изданий.

Журналист Илья Азар считает, что обвинять телеканал в поддержке Путина и российской армии "абсурдно".

По мнению репортера-расследователя Ильи Жегулева, "лучший подарок российской госпропаганде было сложно придумать".

Тихон Дзядко пообещал, что телеканал "найдет возможность, откуда и как продолжать работать", вновь подчеркнув, что "Дождь" - против российского вторжения в Украину.