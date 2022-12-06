Датчане едят меньше и реже

Датчане едят меньше и режеКомментарии
Euronews
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Меньше мяса и продукты по промоакции.
Жители Дании меняют свои пищевые привычки и едят меньше обычного. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Министерства продовольствия страны.
Виной тому резкий скачок цен на продукты питания и напитки. Дания впервые за 40 лет столкнулась с рекордной инфляцией.
Как следует из опроса, 20% семей с доходом менее 40 000 евро в год говорят, что в целях экономии иногда полностью пропускают прием пищи.
Как утверждают эксперты, такая тенденция ведет к продовольственной бедности датчан.