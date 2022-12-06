Албания: нападение на бывшего президента

Глава албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии подвергся нападению во время антиправительственной акции протеста, приуроченной к саммиту лидеров Евросоюза и их западнобалканских коллег в Тиране.

Сали Бериша, 78-летний бывший президент и премьер-министр Албании, во главе сотни протестующих шёл к месту проведения форума в сопровождении другого экс-президента Илира Меты, когда из толпы вышел мужчина и ударил его кулаком по лицу.

Нападавший был немедленно задержан телохранителями. Причины его действий выясняются. Свидетели сообщили, что у Бериши на лице была кровь.

Оппозиция называет нынешнего премьер-министра Эди Раму коррупционером, обвиняя его в кризисе стоимости жизни и исходе молодых албанцев, уезжающих в поисках лучшей жизни в страны Западной Европы. В этом году в Албании цены выросли более чем на 8%, особенно на основные продукты питания и топливо после российского вторжения в Украину