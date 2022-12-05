SIRPI: глобальные продажи оружия растут, но не так быстро, как ожидалось

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний отрасли в 2021 году составил почти 600 млрд долларов США, что примерно на два процента больше, чем годом ранее, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Глобальные продажи оружия растут седьмой год. Однако при этом отмечается, что темпы роста пока ниже среднего показателя за четыре года, предшествовавших пандемии Covid-19.

"Определенно, спрос будет расти в ближайшие годы. Мы пока не уверены, насколько, потому что есть два фактора, которые влияют на спрос. Первый - это пополнение арсеналов стран Европы и США, которые передавали оружие Украине. Им нужно обновить свои истощенные запасы, например, ракет Javelin, которые, Вашингтон отправлял Киеву тысячами", - говорит старший научный сотрудник SIPRI Нан Тиан.

Эксперты отмечают, что из-за изменения ситуации в сфере глобальной безопасности, страны стремятся приобрести больше оружия. При этом в институте прогнозируют, что проблемы с цепочкой поставок могут усугубиться из-за войны в Украине.

Российское вторжение в соседнее государство привело к осложнениям в работе оружейных компаний, не в последнюю очередь потому, что РФ - одни из основных поставщиков сырья, используемого в производстве оружия.

"На сегодняшний день США являются крупнейшим производителем оружия в мире. Они экспортируют оружия больше всех, у них самые большие вооруженные силы и оружейная промышленность. Пять крупнейших оружейных компаний в мире базируются в США. США намного опережают всех остальных. На втором месте – Китай, который наращивает военные расходы и увеличивает производство оружия", - напоминает Нан Тиан.

Российские компании также увеличивают производство, но испытывают трудности из-за санкций, связанных с войной в Украине. Например, "Алмаз-Антей" сообщил, что не смог получить платежи за некоторые экспортные поставки вооружений, есть сложности с приобретением полупроводников.

SIPRI включил шесть российских компаний в Top-100 за 2021 год. Их продажи оружия составили в общей сложности 17,8 млрд долларов США, однако рост составил лишь 0,4 процента. Эксперты института отмечают, что "появились признаки стагнации в российской оружейной промышленности".