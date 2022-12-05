Алексей Кудрин стал советником в "Яндексе"

Алексей Кудрин перешел на работу в Яндекс и займет там место советника по корпоративному развитию. Об этом бывший глава Счетной палаты сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, на новом посту он займется "разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные".

Что косвенно подтверждает озвученные ранее планы Яндекса по разделу компании на российскую и международную части.

Ранее СМИ сообщали, что для управления корпорацией создадут фонд, в состав которого войдут Кудрин и трое топ-менеджеров.

До прихода в Яндекс Кудрин более 20 лет проработал в госструктурах.