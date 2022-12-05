ISW: цель Украины - не дать российской армии перехватить инициативу

Украинские официальные лица сообщили, что национальные вооружённые силы планируют продолжить наступательные операции предстоящей зимой, чтобы использовать недавние успехи и не дать российской армии перехватить инициативу на поле боя.

Институт изучения войны (ISW) утверждает, что способность Украины сохранить военную инициативу и динамику боевых успехов зависит от продолжения украинскими силами последовательных военных операций в течение зимы 2022-2023 годов.

Аналитический центр утверждает, что Россия потеряла инициативу летом, когда захлебнулось наступление в Донбассе. Украинские же силы получили и удерживают инициативу с августа 2022 года и с тех пор, как провели ряд успешных военных операций, а именно: освободили большую часть Харьковской области в сентябре, Херсон в ноябре, а в настоящее время создают условия для новых наступлений на других участках фронта этой зимой.

Речь может идти о северо-востоке Украины, районе Сватова и Кременной, где украинские силы продолжают контрнаступательные операции.

Наиболее ожесточенные бои идут на востоке Украины, в частности, вокруг Бахмута. Российская армия несёт потери в живой силе, военной технике и боеприпасах, добиваясь при этом ограниченных тактических преимуществ, как ранее оценивал ситуацию Институт изучения войны.

Министерство обороны Великобритании добавляет, что Россия сделала Бахмут своим главным наступательным направлением с начала августа 2022 года.

Однако эта кампания оказалась непропорционально затратной по сравнению с возможными достижениями. Эксперты не исключают, что взятие Бахмута стало для России "в первую очередь символической, политической целью", но может иметь и ограниченную оперативную ценность, так как потенциально позволит России угрожать более крупным городам, таким как Краматорск и Славянск.