Мауна-Лоа: уровень опасности понижен

Уровень опасности для самолётов, пролетающих над островом Гавайи, понижен с "красного" до "оранжевого". Вулкан Мауна-Лоа продолжает извергаться, но, по словам учёных, угроза выброса заметных объёмов пепла миновала.

Геологи не видят серьёзной угрозы окружающим населённым пунктам — гавайские вулканы извергаются сравнительно спокойно — но тем не менее предупреждают, что Мауна-Лоа может быть нестабилен.

Это крупнейший в мире по объёму действующий вулкан. Неделю назад началось его первое извержение за четыре десятка лет.