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Бельгия

Начинают слушания на историческом процессе о терактах в Брюсселе

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 Euronews
Судья по делу о терактах в Брюсселе Лоранс Массарт
Судья по делу о терактах в Брюсселе Лоранс Массарт   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

6 лет ожидания, сотни истцов и 10 обвиняемых — в Бельгии начинаются слушания на самом крупном в судебной истории страны процессе.

22 марта 2016 года в результате двух терактов в Брюсселе погибли 32 человека, около 900 получили ранения или психологические травмы.

Ответственность за взрывы в столичном аэропорту и на станции метро "Малбек" взяло на себя "Исламское государство" из-за "войны Бельгии против ислама".

Десяти подсудимым предъявлены обвинения, включая убийство, покушение на убийство и членство или участие в действиях террористической группы.

Среди обвиняемых — Салах Абдеслам, единственный выживший из бельгийской ячейки джихадистов, ответственной за теракты в Париже в ноябре 2015 года. Летом он был приговорен к пожизненному заключению без права на УДО.

Абдеслама задержали за 4 дня до взрывов в Брюсселе. Существует предположение, что теракты 22 марта были местью за его арест.

В случае вынесения обвинительного приговора 9 подсудимым из 10 грозит пожизненный срок.