Ватикан: специально к рождеству деревьев не рубили

В Вифлееме на Западном берегу Иордана начался праздничный рождественский сезон. В центре города, в котором, как верят христиане, родился Иисус Христос, установили ёлку. У базилики Рождества Христова зажгли праздничные огни. В городе устроили фейерверк. В Вифлееме на праздники ожидают около 100 тысяч гостей.

В Ватикане торжественно открыли рождественский вертеп и зажгли огни на 26-метровой ёлке. Представители Католической церкви особо подчеркнули, что из уважения к природе, специально к празднику деревья рубить не стали: и сама ель, и доски для изготовления вертепа получены в результате плановых вырубок.