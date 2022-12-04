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Республика Беларусь

Визит Сергея Шойгу в Минск

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 Euronews
Сергей Шойгу и Александр Лукашенко
Сергей Шойгу и Александр Лукашенко   -   Авторское право  Пресс-служба президента РБ via AP

Беларусь готова отразить любую внешнюю агрессию — заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Глава военного ведомства в Минске подписал со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным обновлённый договор о военно-техническом сотрудничестве.

Западные аналитики заявляют, что Москва не прекращает давление на Минск, но считают, что прямое вмешательство Беларуси в войну чрезвычайно маловероятно из-за ситуации внутри страны.

Ситуация на фронте, по сообщениям обеих сторон, сравнительно стабильна. Вечером в субботу российские войска нанесли ракетный удар по промзоне Краматорска в Донецкой области. В Москве заявляют, что этими ракетами поражены места дислокации иностранных наёмников.

Самым напряжённым районом на востоке Украины остаётся Бахмут, который российские войска безуспешно пытаются взять ещё с лета.