Визит Сергея Шойгу в Минск

Беларусь готова отразить любую внешнюю агрессию — заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Глава военного ведомства в Минске подписал со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным обновлённый договор о военно-техническом сотрудничестве.

Западные аналитики заявляют, что Москва не прекращает давление на Минск, но считают, что прямое вмешательство Беларуси в войну чрезвычайно маловероятно из-за ситуации внутри страны.

Ситуация на фронте, по сообщениям обеих сторон, сравнительно стабильна. Вечером в субботу российские войска нанесли ракетный удар по промзоне Краматорска в Донецкой области. В Москве заявляют, что этими ракетами поражены места дислокации иностранных наёмников.

Самым напряжённым районом на востоке Украины остаётся Бахмут, который российские войска безуспешно пытаются взять ещё с лета.