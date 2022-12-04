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Россия

Массовая гибель "краснокнижного" каспийского тюленя: число погибших животных выросло до 2500

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 Глеб Шатуновский
мертвый тюлень на берегу Каспийского моря
мертвый тюлень на берегу Каспийского моря   -   Авторское право  screen grab RTR / EBU

Число погибших тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря выросло до 2500. Об этом говорится в опубликованном местными властями коммюнике. Сообщается, что это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Причины смерти животных будут названы после проведения лабораторных исследований.

Ранее Минприроды Дагестана назвало основной версией гибели нерп естественные факторы, сообщалось, что проведенный анализ не подтвердил гипотезу отравления тяжелыми металлами и пестицидами. Каспийский тюлень - единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. В 2008 его признали находящимся под угрозой исчезновения, а в 2020 году внесли в Красную книгу России.