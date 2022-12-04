Режим аятолл пошёл на уступки: в Иране ликвидировали полицию нравов

Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне масштабных протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, которую задержали в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба.

По словам генерального прокурора исламской республики Джафара Монтазери, подразделения шариатской полиции "не имеют ничего общего с судебной властью" и были распущены "теми, кто их создал". Днём ранее чиновник сообщил, что парламент и судебные органы работают над изменением закона, обязывающего женщин покрывать голову, который был принят в 1983 году.

Гашт-е Эршад или "патрули наставлений" были введены в 2006 году ультраконсервативным президентом Махмудом Ахмадинежадом "для распространения культуры приличия".

Президент Эбрахим Раиси заявил в воскресенье, что исламские основы закреплены в конституции Ирана, но "существуют более мягкие методы правоприменения".

Антиправительственные протесты в стране не прекращаются с сентября. По данным ООН, более 20 участникам акций грозит смертная казнь.