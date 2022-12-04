Фестиваль рождественского штоллена в Дрездене

В Дрезден после ковидных ограничений вернулся традиционный фестиваль рождественского штоллена. На рынке Штрицельмаркт в субботу местные пекари нарядились в исторические костюмы и приняли участие в торжественной процессии. А затем огромный праздничный кекс был разрезан на порции.

Эту рождественскую традицию восстановили в городе в 1994 году после воссоединения Германии.

"Что особенного в штоллене? Во-первых, он появился здесь в Дрездене, около 500 лет назад. К тому же, пекари с любовью собирают воедино самые лучшие ингредиенты, чтобы приготовить штоллен и затем продавать его. Ели вы сами попробуете, то поймете, почему он такой вкусный", — рассказывает Тимо Гириг, председатель Дрезденского комитета пекарей рождественского штоллена.

Полакомиться штолленом пришли тысячи местных жителей и гостей Дрездена.

"Мы с нетерпением ждали этого фестиваля. Это такое милое и приятное событие, конечно, людей много, потому что все хотят снова прийти. Атмосфера очень приятная, и уже выпал снег", — говорит жительница Дрездена Ирис.

Средства, собранные с продажи штоллена, будут направлены благотворительным организациям, помогающим детям.