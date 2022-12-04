В Чехии прошла масштабная реконструкция битвы при Аустерлице

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, на юго-востоке Чехии снова состоялась масштабная реконструкция Аустерлицкого сражения, произошедшего 2 декабря 1805 года.

Около тысячи любителей истории из 14 стран почтили память павших в "битве трех императоров" - французского Наполеона Бонапарта, российского Александра I и австрийского Франца II

В этом году реконструкция прошла без участия России.

Мирослов Яндора, организатор: "Русская армия здесь присутствует, как всегда, но в исторические мундиры одеты активисты из Чехии, Австрии и Польши, так что никаких изменений".

Сражение при Аустерлице имело решающее значение в войне наполеоновской армии против антифранцузской коалиции - России и Австрии. Объединенные русско-австрийские войска потерпели неудачу. Победа досталась Наполеону, и почти на 10 лет обеспечила Франции доминирующее положение в Европе.

Реконструкция битвы — напоминание о прошлых страданиях, жертвах, а сегодня это и осуждение войны в Украине.

Марк Шнайдер, актер: "Война - отвратительная вещь. Это было ужасно и в 1805 году, когда Наполеон воевал здесь против русских и австрийцев, и ужасно сейчас в Украине, когда русские воюют с украинцами. Я думаю, мы можем извлечь уроки из прошлого, понять насколько ужасна война, и надеяться, что в будущем нам больше не придется видеть войну".

Итоги битвы оказались тяжелыми: к исходу дня союзные войска потеряли 27 тысяч человек. Потери французов составили около 12 тысяч.