Джо Байден готов вести переговоры с Путиным, "но не сейчас"

Джо Байден готов вести переговоры с Путиным, но не прямо сейчас и не без условий: в Белом доме разъяснили заявление президента США.

Джон Кирби, официальный представитель СНБ США:

"Байден сообщил, что если господин Путин будет готов остановить войну в Украине, то он со своей стороны готов разговаривать с ним. Но он также подчеркнул, что пока Путин не подаёт абсолютно никаких подобных сигналов. Так что сейчас наша задача — работать вместе с союзниками над тем, чтобы не только привлечь Россию к ответственности, но и продолжать поддерживать Украину на поле боя".

Ранее, в ходе телефонных переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца немецкий канцлер заявил, что необходимым условием для начала переговоров должен стать вывод российских войск с украинской территории. Российский президент, со своей стороны, назвал препятствием для дипломатии непрекращающиеся поставки оружия Киеву.

По заявлениям украинского руководства, переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска полностью покинут Украину — включая и Донбасс, и Крым.