Госдеп США: "вагнеровцы" нарушают религиозную свободу в ЦАР

Администрация Джо Байдена включила ЧВК Вагнер в список организаций, "вызывающих особую озабоченность" из-за нарушения свободы вероисповедания в Центральноафриканской Республике, охваченной вооружённым конфликтом между христианами и мусульманами.

Аналогичный статус Госдеп США присвоил террористическим группировкам "Талибан", "Исламское государство", "Боко Харам" и "Аш-Шабаб".

Эксперты ООН и ряд западных СМИ обвиняют вагнеровцев в совершении убийств и многочисленных нарушениях прав человека по всему африканскому континенту, а также расхищении ресурсов – в частности, бриллиантов.

1 декабря американские сенаторы предложили признать группу, основанную Евгением Пригожиным, "иностранной террористической организацией".