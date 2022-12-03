В Украине предотвратили кражу работы Бэнкси

В Украине задержаны восемь человек, подозреваемых в попытке похитить граффити британского художника Бэнкси. Трафаретный рисунок был сделан в Гостомеле на стене здания, пострадавшего во время российской оккупации.

Начальник столичной полиции сообщил, что предполагаемые вандалы – жители Киева и Черкасс в возрасте от 27 до 60 лет. Изображение женщины в халате и противогазе с огнетушителем в руках было срезано с фасада в пятницу.

"Произведение искусства в сохранности", – написал в телеграме глава Киевской области Алексей Кулеба. Он также добавил, что работы Бэнкси в Украине символизируют "поддержку и солидарность всего цивилизованного мира с Украиной".

Мастер стрит-арта подтвердил авторство серии муралов в разных городах Украины, затронутых войной.

Среди прочего Бэнкси нарисовал двух детей, качающихся на противотанковом еже, а также представил современное видение поединка Давида и Голиафа в исполнении маленького каратиста.