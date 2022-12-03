G7 и Австралия тоже вводят потолок цен на российскую нефть

Страны "Большой семёрки" и Австралия вслед за Евросоюзом вводят ограничение цен на российскую нефть. Это решение, как сообщается, должно вступить в силу уже в начале следующей недели.

Ранее страны ЕС сумели договориться о введении "потолка" в 60 долларов США за баррель, а если нефть подешевеет, то будет установлен новый предел — на 5% ниже рыночной цены.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Потолок цен преследует три цели. Во-первых, это усиливает действие наших санкций. Во-вторых, это ещё больше сократит доходы России. И в-третьих, это одновременно стабилизирует мировые энергетические рынки, поскольку некоторые сорта российской шельфовой нефти теперь можно будет приобретать, в том числе в ЕС, перепродавать, перевозить в третьи страны — при условии, что цена остаётся ниже потолка".

Сейчас Россия экспортирует примерно 3,5 млн баррелей в день. В Москве неоднократно заявляли, что просто не будут торговать со странами, которые введут ограничения цен.

Одни из крупнейших покупателей российских углеводородов — Индия и Китай — пока не заявляли о желании присоединяться к ограничениям.