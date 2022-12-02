ЧМ-2022: определились все пары 1/8 финала

На "Стэдиум 974" в Дохе прошёл матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Сербы вели в счёте, но в итоге проиграли 2:3.

В другом матче группы G футболисты Камеруна одержали победу над сборной Бразилии 1:0, но не вышли в плей-офф. На групповом этапе бразильцы не проигрывали на протяжении 17 матчей, что было рекордом чемпионата мира. Но и теперь, несмотря на поражение, они возглавили группу G. Швейцария вышла в 1/8 финала со второго места.

В Группе Н сборная Португалии потерпела поражение от Южной Кореи 1:2. Но португальцы забронировали себе место в плей-офф еще перед последним туром. У трёх других команд группы сохранялись шансы на второе место.

Сборная Уругвая, одержав победу над футболистами Ганы, впервые с 2002 года не вышла в плей-офф чемпионата мира. Уругвайцы финишировали на 3-м месте в группе Н и покинули ЧМ-2022. Южная Корея обошла их по разнице мячей.

Первые матчи 1/8 финала пройдут уже в субботу. Аргентина встретится с Австралией, а Нидерланды сыграют с США.