Испания: рассылка взрывчатки

В посольстве США в Мадриде получили пакет со взрывчаткой. Это уже шестое подобное письмо, присланное в ряд официальных учреждений Испании. По данным полиции, все они были отправлены с территории страны.

Ранее один из пакетов со взрывчаткой взорвался в посольстве Украины в Мадриде. В результате инцидента один из сотрудников получил легкие ранения.

В тот же день еще одно самодельное взрывное устройство доставили в офис сарагосской компании Instalaza, которая производит гранатометы поставляемые Испанией в Украину.

1 декабря пакет со взрывчаткой получили на авиабазе Torrejón de Ardoz. На ее территории базируется спутниковый центр Европейского Союза.

Конверты обезврежены и исследуются. Полиция ищет отправителя взрывчатки

Пятое подозрительное письмо доставили в Министерство обороны Испании. Посылка со взрывчаткой была взорвана под надзором сотрудников правоохранительных органов.

Рассылка опасных конвертов началась 24 ноября. Первый из них был послан премьер-министру Испании Педро Санчесу. Письмо было перехвачено сотрудниками службы безопасности премьера.