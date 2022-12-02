В полку политзаключённых в Беларуси прибыло: теперь сажают целыми семьями. Сроки за распространение "негативной и недостоверной информации о ситуации в Беларуси" получили журналист Дмитрий Лукша и его супруга Полина Половинко.

Как уточняет издание "Беларусь сегодня", Дмитрий Лукша осужден на 4 года исправительной колонии общего режима и штраф в размере 16 000 белорусских рублей (около 6 тысяч евро). Его супруга Полина Половинко получила 2,5 года колонии общего режима и штраф в размере 3 200 бел.рублей (1200 евро).

Сроки получили также оператор и монтажер Константин Никаноров (3 года домашнего ареста и штраф 1200 евро) и Денис Яровский, осужденный на 1,5 года колонии общего режима. В розыск объявлена также супруга Яровского, Анастасия, которой удалось сбежать из Беларуси несмотря на подписку о невыезде.

Бывший сотрудник Белтелерадиокомпании Дмитрий Лукша осужден за репортажи, которые он создал, работая внештатным корреспондентом казахстанского телеканала "Хабар 24". В репортажах, которые были опубликованы в иностранных СМИ, Лукша и Половинко рассказывали бедственном положении попавших в Беларусь беженцев и о дефиците товаров в магазинах. Эти сюжеты расценены белорусским правосудием как информация, порочащая образ страны.

Как добавляет белорусское издание, все обвиняемые принимали активное участие в протестных акциях в 2020 году.

Список политзаключённых Европейской федерации журналистов пополнился новыми именами в разделе "Беларусь". Всего за решёткой в белорусских тюрьмах находятся 28 журналистов. В российских тюрьмах оказались 24 работника СМИ, ещё трое отбывают сроки по обвинениям в Крыму.