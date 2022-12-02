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мир

Черепаха Джонатан отметила 190-летие

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 Кнарик Хачатрян
Джонатан, сейшельская гигантская черепаха
Джонатан, сейшельская гигантская черепаха   -   Авторское право  GIANLUIGI GUERCIA/AFP or licensors

Джонатан, сейшельская гигантская черепаха, родившаяся вскоре после смерти Наполеона и в настоящее время официально самое старое известное земное животное планеты, отметила свое 190-летие на острове Святой Елены в отдалённой Южной Атлантике, где побеждённый французский император умер в изгнании в 1821 году. 

Джонатан входит в книгу Гиннеса. 190 лет - приблизительный возраст черепахи: в 1882 году её привезли с Сейшельских островов в подарок губернатору острова Святой Елены. Тогда Джонатану было как минимум 50 лет.