Путь Марокко на ЧМ-2022: новая победа — новые беспорядки в Европе

Все началось мирно — с фейерверков и танцев, но закончилось беспорядками.

В Гааге, Амстердаме и Роттердаме празднование марокканскими фанатами выхода своей сборной в плей-офф чемпионата мира по футболу переросло в стычки с полицией.

Задержаны более 20 человек, несколько стражей порядка получили ранения.

В Брюсселе и других городах, где еще несколько дней назад те же представители марокканской общины громили и жгли автомобили и мусорные баки, ситуация была спокойнее, хотя без инцидентов не обошлось.

Часть фанатов выстроилась в живую цепь, чтобы не допустить столкновений с полицией.

В Париже вмешательства полицейских и вовсе не понадобилось — атмосфера в центре французской столицы была исключительно праздничной.

Марокко впервые за 36 лет сыграет в 1/8 финала мундиаля. Их следующим соперником станет Испания, не без труда пробившаяся в плей-офф. Так что надежды на четвертьфинал у марокканских болельщиков все же есть.