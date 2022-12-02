Энергетический кризис в Молдавии

В декабре стоимость импорта газа в Молдавию должна снизиться. Корпорация Moldovagaz сообщила, что цена на энергоноситель, закупаемый у "Газпрома", упадет с 780 до 745 евро за тысячу кубометров.

Потребители в Молдавии вынуждены платить в десять раз больше, чем в прошлом году. Инфляция в стране превысила 30%. Многие жители Молдавии тратят две трети своего дохода на оплату счетов.

Говорят местные жители:

"Мы отчаянно пытаемся экономить деньги, но это становится практически невозможно. С каждым счетом цена стремительно растеn . Моей пенсии сегодня не хватает".

"Мы отключаем все приборы, которые нам не нужны, пользуемся только самым необходимым".

При этом в ноябре страна столкнулась с массовым отключением электроэнергии из-за ракетных ударов РФ по энергообъектам Украины. В правительстве не исключают повторения подобных инцидентов.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил: "Мы готовится к таким сценариям. Все службы компании Moldelectrica и других поставщиков приведены в состоянии готовности, мы можем быстро реагировать и подключать к сети всех граждан как можно быстрее".

Накануне парламент Молдавии из-за кризиса в энергетике продлил еще на 60 дней действие режима чрезвычайного положения. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что без этого власти не смогут оказывать финансовую помощь энергетическим компаниям для бесперебойных поставок газа.