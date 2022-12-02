Миллионы жертв современного рабства

Миллионы жертв современного рабстваКомментарии
Международный день борьбы за отмену рабства отмечается 2 декабря.
По оценкам ООН, сегодня в мире насчитывается 50 миллионов жертв современного рабства.
Из этого числа более половины заняты принудительным трудом, одну восьмую (3,3 млн) составляют дети. Более половины из них подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.
За последние пять лет число жертв современного рабства выросло на четверть.
Более половины случаев использования принудительного труда приходится на страны с уровнем дохода выше среднего. Мигранты в три раза чаще оказываются вовлеченными в принудительный труд.
Еще одна, менее очевидная форма современного рабства, — принудительный брак. Сегодня это 22 миллиона жертв, в большинстве случаев такие браки заключается под давлением родственников и наибольшему риску подвержены девочки младше 15 лет. При этом четверть таких браков заключается в благополучных странах.
Одной из целей ООН в области устойчивого развития является искоренение рабства во всех его формах до 2030 года
Эксперты международной организации труда предлагают принять меры, которые по их оценкам позволят существенно продвинуться к искоренению современного рабства, это, в частности, расширение и усиление социальной защиты и правовой поддержки.
Но достижению амбициозной цели препятствуют вооруженные конфликты, пандемия и рост бедности.