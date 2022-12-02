English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Миллионы жертв современного рабства

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Миллионы детей в мире эксплуатируются.
Миллионы детей в мире эксплуатируются.   -   Авторское право  Muhammad Sajjad/AP

Международный день борьбы за отмену рабства отмечается 2 декабря.

По оценкам ООН, сегодня в мире насчитывается 50 миллионов жертв современного рабства

Из этого числа более половины заняты принудительным трудом, одну восьмую (3,3 млн) составляют дети. Более половины из них подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. 

За последние пять лет число жертв современного рабства выросло на четверть. 

Более половины случаев использования принудительного труда приходится на страны с уровнем дохода выше среднего. Мигранты в три раза чаще оказываются вовлеченными в принудительный труд. 

Еще одна, менее очевидная форма современного рабства, — принудительный брак. Сегодня это 22 миллиона жертв, в большинстве случаев такие браки заключается под давлением родственников и наибольшему риску подвержены девочки младше 15 лет. При этом четверть таких браков заключается в благополучных странах.

Одной из целей ООН в области устойчивого развития является искоренение рабства во всех его формах до 2030 года

Эксперты международной организации труда предлагают принять меры, которые по их оценкам позволят существенно продвинуться к искоренению современного рабства, это, в частности, расширение и усиление социальной защиты и правовой поддержки.

Но достижению амбициозной цели препятствуют вооруженные конфликты, пандемия и рост бедности.