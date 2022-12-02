Радиоведущий и конспиролог Алекс Джонс подал заявление о банкротстве

После того, как суд обязал Алекса Джонса выплатить полтора миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб семьям жертв стрельбы в школе Сэнди Хук, конспиролог подал заявление о банкротстве.

Джонс долгое время утверждал, что стрельба была инсценировкой, устроенной ради того, чтобы ужесточить законы о владении оружием, а родителей погибших детей он называл актерами.Трагедия, разыгравшаяся в начальной школе десять лет, назад унесла жизни 27 человек, в том числе 20 детей.

Адвокат родственников погибших Крис Маттеи заявил, что банкротство не сработает и сторона защиты не прекратит работу по исполнению вердикта присяжных.