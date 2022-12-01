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Ватикан

Кибератака на Ватикан

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 Михаил Саленков
Швейцарская гвардия пока не может защитить Ватикан от кибератак
Швейцарская гвардия пока не может защитить Ватикан от кибератак   -   Авторское право  Andrew Medichini/AP

Сайты Ватикана подверглись кибератаке, после чего были недоступны в течение нескольких часов.

Первоначально в пресс-службе Святого престола сообщили, что речь идет об "обычном техническом обслуживании", однако позже было объявлено об "аномальных попытках доступа" к главному сайту и другим веб-страницам.

Посол Украины в Ватикане предположил, что за нападением могут стоять российские хакеры. По мнению руководителя украинской дипмиссии, это ответ на заявления папы Римского Франциска, который несколько дней назад в интервью журналу America назвал украинцев народом-мучеником, а россиян – народом-мучителем. 

При этом Франциск отметил, что "самыми жестокими являются выходцы из России, не принадлежащие к русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее".

Заявления понтифика вызвали резкую реакцию в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания Франциска "демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины".

"Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - цитирует ответ Захаровой ТАСС. 

В Ватикане подчеркивают, что готовы оказывать посредничество в поиске мира и взаимопонимания, и даже предоставить площадку для переговоров о прекращении боевых действий.

"Я также думал о поездке и решил: если отправлюсь в путешествие, то поеду и в Москву, и в Киев, в обе столицы, а не только в одну. Я никогда не создавал впечатления, что покрываю агрессию", - приводит официальный сайт Ватикана слова Франциска.