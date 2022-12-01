"Приезжайте и посмотрите своими глазами": Зеленский пригласил Маска в Украину

"Приезжайте и посмотрите своими глазами": Зеленский пригласил Маска в УкраинуКомментарии
Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются и могут только усилиться — сюда, как сообщается, направляются отведенные с правого берега Днепра российские войска.
С лета здесь нет воды и электричества, но оставшиеся жители отказываются уезжать.
В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал предложенные Илоном Маском еще в октябре условия, на которые должен пойти Киев, чтобы положить конец войне.
Среди них признание Крыма российским и проведение референдумов в аннексированных регионах под эгидой ООН.
Тем временем телекоммуникационные инженеры пытаются сохранить линии связи открытыми после того, как российские удары лишили их электричества. Они регулярно заправляют генераторы, чтобы обеспечить энергией вышки мобильной связи.
Вдали от войны первая леди Украины Елена Зеленская вместе с королем Карлом III посетила украинский католический Собор Святого Семейства в Изгнании в Лондоне.
Вместе они открыли новый центр приема украинских беженцев.
С начала войны британские семьи приняли у себя дома более 100 тысяч украинцев.