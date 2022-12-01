Экоцид в Грезьё-ла-Варен

Коммуна Грезьё-ла-Варен расположена неподалеку от Лиона во Франции и окружена живописными холмами и лесами. В этом напоминающем идиллию месте развернулась юридическая баталия по делу о загрязнении окружающей среды, которое называют первым судебным процессом, связанным с экоцидом во Франции.

Одри Маркодини купила в этом районе дом в современном стиле, она говорит что дом ей сразу понравился, но затем что-то пошло нет так.

"Вот, это мой дом, в котором я больше не живу. В январе будет два года как я отсюда уехала", — рассказывает Одри. Она была вынуждена покинуть дом из-за повышенного уровня трихлорэтилена.

"В этом главном помещении мы выявили 8148 мг трихлорэтилена на кубометр. Этот показатель в 815 раз превышает норму", — говорит Одри.

Это токсичное вещество широко применяется в промышленности. В Грезьё-ла-Варен им пользовалась прачечная, теперь на этом месте стоит дом Одри.

"Забытые в течение десятилетий зараженные отходы находившейся здесь промышленной прачечной выходят на поверхность. Это вызвало потрясение у всех местных жителей. Бывшая промышленная площадка была трансформирована в жилой район без предварительной очистки", — передает корреспондент Euronews Пинна.

Как такое могло произойти и что такое экоцид? Смотрите репортаж Euronews в программе "Очевидец" с четверга и в течение выходных.