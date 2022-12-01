В Эр-Рияде обсудили будущее мирового туризма

В Саудовской Аравии участники саммита Всемирного совета по туризму и путешествиям, а среди них был замечен и бывший генсек ООН Пан Ги Мун, обсудили множество вопросов: от спроса и предложения до устойчивого развития, и роста стоимости поездок.

Ребекка Маклафлин-Истхэм, Euronews: "Во второй день саммита большую аудиторию собрал американский актер Эдвард Нортон. Он рассказал Euronews о своей страсти к созданию фильмов и проблемах с окружающей средой.

Эдвард Нортон, актер, экоактивист: "Задача состоит в том, чтобы привести всю нашу экономическую структуру в соответствие с принципами устойчивого развития. Это вызов нашей эпохи".

Другие делегаты активно обсуждали ситуацию в сфере туризма в Европе, которая сталкивается с отменой авиарейсов, дефицитом кадров и рецессией.

Депутат Европарламента, председатель Целевой группы по туризму, сказал Euronews, что турсектор ЕС находится не в лучшем состоянии.

Хосе Рамон Бауза Диас, депутат Европарламента: "У нас должна быть очень конкретная и обстоятельная стратегия в сфере туризма. Если мы ее не разработаем, туристическая отрасль пострадает, а мы не можем себе этого позволить".

Хосе Диас отметил, что Европе следует проявлять осторожность и не воспринимать повторный туризм "как должное", добавив, что трансграничный обмен опытом имеет ключевое значение.

Хосе Рамон Бауза Диас, депутат Европарламента: "У нас в ЕС 27 разных государств, каждое из которых отличается от другого, но нам нужно мыслить как единое целое. Для этого необходима политическая воля".

Генеральный директор группы отелей Radisson отметил, что людей для работы в столь требовательном к сотрудникам секторе, нужно привлекать лучшими пакетами. В ближайшие десять лет в индустрии планируется создать 126 миллионов рабочих ест.

Федерико Дж. Гонсалес гендиректор RADISSON HOTEL GROUP: "Люди говорят вам, слушайте, условия в сфере гостеприимства тяжелые, это нужно компенсировать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Думаю, нам надо быть более гибкими".

Гибкость и адаптивность. Именно эти слова станут ключевыми для индустрии туризма и не только во времена пандемии, но и в ближайшие годы.