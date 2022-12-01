Лавров: "Вы накачиваете Украину оружием"

Комментируя войну в Украине, миниcтр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда ни о каких переговорах не просила, и назвал сообщения об этом враньем. Он также выразил мнение, что Североатлантический альянс вернулся, по его словам, к концептуальным приоритетам холодной войны.

Об этом министр заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

"Мы выводим из строя объекты энергетики, которые позволяют вам накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских, поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне. Вы напрямую участвуете не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров", — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста информагентства AP.

Накануне страны НАТО на встрече в Бухаресте пообещали взять на себя новые обязательства по поддержке Украины, включая поставки систем ПВО.

Пентагон заключил с компанией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,2 млрд долларов на поставку в Украину шести передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

В четверг из-за мощных российских обстрелов в Херсоне полностью исчезло напряжение в электросетях.

По данным британской разведки, за время обстрелов энергетической инфраструктуры Россия уже потратила значительную часть своих пригодных ракет против тактических целей.