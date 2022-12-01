Украина: рассказ жителей Правдино

Сергей и Александр, жители украинской деревни Правдино недалеко от Херсона, не были готовы к тому, что они будут помогать выкапывать из огорода этого разбомблённого дома.

- Пять человек, двое из них без черепа, а у шестого лишь половина тела, потому что оно месяц лежало тут на огороде, и собаки его растаскивали, — рассказывает Сергей. - А на запястьях троих обнаружили верёвки.

На телах были следы пыток. Следы, оставленные Россией на многих оккупированных ею территориях Украины

- Я знал их, — говорит Сергей. - Они были адекватными, хорошими парнями, работягами.

Полиция эксгумировала тела, эти делом занимается прокурор Украины. Массовые казни приравниваются к военным преступлениям, и ЕС призвал специальный трибунал расследовать действия России в Украине.

Александр говорит, что в могиле мог быть и он: 35-летнего мужчину дважды забирали российские военные, его обвиняли в том, что он предоставил украинским войскам информацию, которая в конечном итоге помогла им вернуть эту землю. Александра продержали в заключении 8 суток, допрашивали, избивали, испытал он и худшее:

- Однажды они чуть-чуть приподняли мешки с наших голов и сказали: "Вот, с каждым укропом так будет". Ну, нас три человека вывели, и троих - было доказано, что они служили в АТО - их расстреляли.

Правдино вместе с другими селами в окрестностях были освобождены после восьми месяцев российской оккупации. Отходя, россияне взорвали электростанции, лишив население электричества, воды, отопления и телефонной связи. Александр до сих пор не оправился от шока. Но говорит: то, через что ему пришлось пройти, только усиливает его стремление быть на этой стороне битвы.

- Честно говоря, с каждым божьим днём я всё больше себя считаю украинцем, и я буду их отсюда выгонять, - говорит Александр.