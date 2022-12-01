Оливер Варгейи: "Если Европа хочет мира и процветания, ей надо расширяться"

Гость очередного выпуска программы "Глобальный диалог" - Оливер Варгейи, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения. Наш корреспондент встретился с ним в Брюсселе в канун саммита ЕС-Западные Балканы и поговорил о перспективах евроинтегарции для стран региона. Полностью это интервью можно посмотреть на нашем канале.

Euronews: "В стольнестабильное время, на фоне войны в Украине и энергокризиса, почему расширение на Западные Балканы должно быть у ЕС в приоритете?"

Оливер Варгейи: "Я думаю, что если и у этой войны есть положительный результат, то он - в очень четком понимании необходимости расширения Европейского Союза. Мы видели, как три страны-соискателя, наиболее пострадавшие от войны в Украине, сразу же решили подать заявку на членство. Они рассматривают это как единственный инструмент, единственную возможность и единственную долгосрочную гарантию мира, безопасности и процветания. Совершенно ясно, что, если Европа хочет обеспечить себе мир, безопасность и процветание в долгосрочной перспективе, она должна расширяться. Понятно, что, если регионы вокруг ЕС не будут частью европейской семьи, их уязвимость возрастет. Война показала Европейскому Союзу, насколько интеграция Западных Балкан, а затем и стран Восточного партнерства, отвечает нашим интересам".

"Понятно, что, если регионы вокруг ЕС не будут частью европейской семьи, их уязвимость возрастет. Война показала Европейскому Союзу, насколько интеграция Западных Балкан, а затем и стран Восточного партнерства, отвечает нашим интересам". Оливер Варгейи-

Euronews: "Одна из стран-кандидатов, Сербия, не присоединяется к режиму санкций ЕС против России. Сможет ли она сохранить кандидатский статус и воспользоваться правом отказа от санкций ЕС?"

Оливер Варгейи: "Не думаю, что у них есть право не присоединиться к санкциям. Мы видим, что Сербия - в особом положении по сравнению с другими членами Западных Балкан. Напомню, что стране еще предстоит завершить работу по линии "Белградско-Приштинского диалога", чтобы достичь соглашения об условиях сосуществования. Мы видим,что уязвимость Сербии в плане российского влияния гораздо выше. Мы не должны забывать, что эта страна - наш союзник, мы так и должны относиться к Сербии. Она голосовала вместе с нами на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, осудив Россию за ее действия в Украине. Для меня это очень сильный политический сигнал".

Euronews: "Вы упомянули диалог между Белградом и Приштиной, направленный на нормализацию их отношений. Каков может быть результат?"

Оливер Варгейи: "Думаю, мы все знаем, каким может быть результат, я имею в виду признание Сербией Косова в качестве независимого государства. Но для этого предстоит пройти еще долгий путь. На мой взгляд, для достижения цели необходимо подготовить настоящее политическое соглашение, которое предоставит достаточные гарантии как для Сербии, так и для Косова - то есть принесет обоим долгосрочный мир и безопасность".

Euronews: "Когда Европейский Союз может отменить визовый режим для граждан Косова?"

Оливер Варгейи: "Надеемся, что это произойдет к концу года. Мы видим, что Европейский Совет очень продвинулся на этом пути, думаю, что Чехия как председатель нашла способ урегулировать вопрос".

Euronews: "Поговорим о Боснии и Герцеговине, где сепаратизм представляет реальную опасность. Вы только что встретились с Милорадом Додиком, лидером боснийских сербов. Считаете ли вы его надежным партнером в том, что касается европейского пути развития Боснии?"

Оливер Варгейи: "Моя поездка принесла мне много сюрпризов. Я увидел, что ситуация начала меняться - и в плане очень четких результатов выборов с понятным перевесом на уровне Федерации и Республики Сербской, и в плане реакции на наш предложение Европейскому Совету предоставить стране статус кандидата в члены ЕС. До конца года могут быть и другие позитивные сигналы, мы ждем подтверждения со стороны боснийских властей. Если все пойдет хорошо, мы увидим быстрый пуск новых институтов. На мой взгляд, это очень хорошая новость. И я должен отдельно отметить вклад Президента Республики Сербской".

Euronews: "НПО регулярно предупреждают о так называемом демократическом отступлении в Сербии. Как вы оцениваете ситуацию с верховенством закона в этой стране?"

Оливер Варгейи: "Думаю, нам удалось в корне изменить не только восприятие, но и практический подход властей к концепции верховенства закона. Основные реформы проведены: я имею в виду референдум по судебной системе, внесение весомой поправки в конституцию по поводу судебной системы, программу "Свобода СМИ". Разумеется, работа должна продолжаться. Думаю, сербским властям стало ясно, что общий прогресс переговоров о вступлении в ЕС в рамках нового подхода зависит и от прогресса, достигнутого в области верховенства закона. Наше предложение предельно ясно. Мы готовы идти быстрее, это заложено в новой методологии. Но нам нужно, чтобы и страны-кандидаты шли быстрее. Так что если Сербия активизируется в вопросе обеспечения верховенства права, мы сможем сообща ускорить продвижение вопроса о вступлении страны в ЕС".

Euronews: "Может ли расширение Западных Балкан произойти в нынешних правовых рамках Европейского Союза? Вы упомянули единогласие, например, а Европейский парламент ставит это под сомнение".

Оливер Варгейи: "Я не считаю реалистичной перспективу отказа от принципа единодушия в таком важнейшем вопросе как расширение, которое в числе прочего требует ратификации поправок к учредительным договорам".

Euronews: "Президент Макрон предложил перейти в ЕС к модели "европейское политическое сообщество", она становится реальностью. Многие считают, что балканским странам не следует получать полного членства в ЕС, им нужно предложить некое расширенное сотрудничество. Как вы на это смотрите?"

Оливер Варгейи: "Я не помню, чтобы Макрон говорил именно так, как вы цитируете. Но я хорошо помню, что при внесении предложения было ясно сказано: этот формат не вытесняет членства, расширения. Мы уже видели на первой встрече, как важно сохранять близость с соседями. Если наши соседи не будут нашими ближайшими союзниками, как Европе стать тогда глобальным игроком?"

Euronews: "Как поддержать евроэнтузиазм в обществе на Западных Балканах? Мы видим, что в некоторых странах региона растет скептицизм, там люди думают, что Европа слишком далеко".

Оливер Варгейи: "Ваш вопрос исходит из того, что люди там не понимают, когда и как произойдет интеграция. Это большая политическая ошибка, которую совершила предыдущая комиссия. Напомню, что она начала с того, что сказала "нет расширению". Тогда, по сути, Европа отвернулась от Западных Балкан, своих соседей. Неудивительно, что это ощущается и сегодня, ведь люди помнят. Если вы посмотрите на сделанное нашим составом комиссии, то поймете, что мы предприняли все, чтобы, во-первых, вытащить проект расширения из угла, куда его задвинули наши предшественники, а во-вторых, вернуть его в политическую повестку дня. В-третьих, мы предложили посмотреть за пределы институционального пузыря, отойти от вопросов типа "какие страны, сколько, когда, кто кандидат, а кто нет?" и взглянуть на реальную интеграцию на местах. Мы хотим понять, когда эти страны смогут догнать Европу в плане социального и экономического развития, когда их население получит тот же доступ к европейским рынкам, а мы - к рынку их региона?

Параллельно с новой методологией переговоров мы положили на стол надежный, содержательный экономический и инвестиционный план для Западных Балкан. Он предполагает мобилизацию 30 миллиардов евро, а это - треть ВВП всего региона. С его помощью мы решаем основные проблемы, нам нужны новые торговые маршруты, нужны автомобильные и железные дороги. Нам нужна новая энергетическая система, возобновляемая энергия, альтернативные источники газа и электричества. Нужна и новая система образования, чтобы люди получали навыки, с которыми смогут найти работу. С опорой на эти элементы мы должны ускорить рост и создание рабочих мест. И еще один очень важный элемент - мы также продвигаем региональное сотрудничество. Став рано или поздно членами ЕС, страны региона должны наладить между собой тот же уровень взаимодействия, который мы имеем между государствами Евросоюза. Через такое региональное партнёрство, кстати, вполне возможно обеспечить еще одну треть ВВП. Итак, у нас есть план, теперь начинает приносить плоды, давать результаты. Вы увидите роуминг в действии, увидите, как появляются автомагистрали, увидите новые энергетические проекты, в которых Европа будет лидером".

"Надеюсь, что к концу моего мандата у нас будет хотя бы один соискатель, который закончит переговоры о вступлении". Оливер Варгейи.

Euronews: "По вашим оценкам, какая страна следующей вступит в ЕС и когда?"

Оливер Варгейи: "Я не занимаюсь подобными прогнозами. Надеюсь, что к концу моего мандата у нас будет хотя бы один соискатель, который закончит переговоры о вступлении".