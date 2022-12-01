Птичий грипп убил тысячи пеликанов в Перу

Птичий грипп убил тысячи пеликанов в ПеруКомментарии
Euronews
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Птичий грипп добрался до Южной Америки.
В Перу от высококонтагиозного вируса H5N1 погибли 14 тысяч пеликанов и других морских птиц. Мертвых животных на пляже в Лиме пришлось убирать работникам Национальной сельскохозяйственной санитарной службы Перу.
Нынешняя вспышка птичьего гриппа началась в Канаде и распространилась на Соединенные Штаты.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она уже привела к рекордной гибели 50 миллионов птиц.
Перу впервые объявило тревогу в прошлый четверг после подтверждения трех случаев заболевания H5N1 у пеликанов.