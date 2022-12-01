Птичий грипп убил тысячи пеликанов в Перу

Птичий грипп добрался до Южной Америки.

В Перу от высококонтагиозного вируса H5N1 погибли 14 тысяч пеликанов и других морских птиц. Мертвых животных на пляже в Лиме пришлось убирать работникам Национальной сельскохозяйственной санитарной службы Перу.

Нынешняя вспышка птичьего гриппа началась в Канаде и распространилась на Соединенные Штаты.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она уже привела к рекордной гибели 50 миллионов птиц.

Перу впервые объявило тревогу в прошлый четверг после подтверждения трех случаев заболевания H5N1 у пеликанов.