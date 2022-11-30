Чехия направляет генераторы Украине

Всего за десять дней в Чешской Республике было собрано более 70 000 евро в виде пожертвований, чтобы обеспечить Украину столь необходимыми генераторами. Уже на этой неделе 36 машин отправятся в пострадавшие от российских обстрелов украинские регионы, где практически нет электричества, в том числе, на восток и юг страны.

Вацлав Кепрт, директор Архиепископской благотворительной организации Olomouc: "В Украине приоритетом номер один сейчас являются генераторы, генераторы и еще раз генераторы, ну, и конечно же, не зависящие от электричества автономные обогреватели. Нам даже удалось получить один отремонтированный большой генератор мощностью 320 киловатт. Я не хочу называть конкретное место, но оно обеспечит электроэнергией водонапорную станцию для города с населением около 100 000 человек".

Помимо Чехии генераторы в Украину отправляет и Польша. В Херсоне, пережившем 260 российских обстрелов всего за одну неделю постепенно возобновляют электроснабжение. В городе установлены пункты подзарядки.

Сейчас производство электроэнергии в Украине покрывает 70% от потребностей в потреблении, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины: "Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, затратах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы у людей включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день".

По словам главы правительства вторая зима этой полномасштабной войны станет сверхсложной для Украины. "Никаких иллюзий не имеем", - сказал Шмыгаль.