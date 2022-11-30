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Украина

Война в Украине: в центре внимания Бахмут

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 Андрей Позняков
Украинская система залпового огня "Град" обстреливает российские позиции под Бахмутом, 24 ноября 2022
Украинская система залпового огня "Град" обстреливает российские позиции под Бахмутом, 24 ноября 2022   -   Авторское право  AP Photo/LIBKOS

Бахмут в Донецкой области Украины в последние недели регулярно появляется в сводках как район особенно ожесточённых боёв. Обе стороны сообщают о попытках российских войск провести здесь наступление, однако по-разному оценивают результативность операций. Президент Украины Владимир Зеленский ещё в начале ноября называл Бахмут и соседний Соледар самыми горячими точками конфликта с особенно серьёзными потерями.

Министерство обороны России заявляет теперь о захвате ряда населённых пунктов в этом районе, а лидер самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин настаивает на том, что российские войска вот-вот окружат город. В вашингтонском Институте изучения войны считают, что подобные выводы делать преждевременно.

Москва тем временем с негодованием отреагировала на новые обещания военной помощи Киеву со стороны западных партнёров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущена заявлением саммита НАТО:

«Получается, что обещание Североатлантического блока продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется (это так сформулировано), свидетельствует лишь о том, что линия на дальнейшую эскалацию конфликта в этой стране и дестабилизацию обстановки на европейском континенте остаются главными задачами этого инструмента коллективного Запада».

В Херсонской области ситуация выглядит спокойнее после отступления российских сил на восточный берег Днепра. ВСУ заявляют, что готовы отразить любые попытки  россиян форсировать реку. «Они могут попробовать, но у них ничего не выйдет», – говорит один из военнослужащих в интервью телеканалу TVE.

В самом Херсоне, по сообщениям областной администрации, спустя недели после возвращения под контроль Киева восстановлено электроснабжение и начинают подавать воду в дома.